  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Не зупинився на червоне. У Дніпрі легковик збив людей на переході (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль, не загальмувавши на світлофорі, протаранив інший, а потім влетів в людей - Не зупинився на червоне. У Дніпрі легковик збив людей на переході (відео)

    Автомобіль, не загальмувавши на світлофорі, протаранив інший, а потім влетів в людей

    скріншот з відео

    Автівка Subaru протягнула людей кілька метрів

    У Дніпрі автомобіль, не зупинившись за червоний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Про це повідомляє місцеве видання Gorod.dp.ua.

    Подія сталася напередодні ввечері у житловому масиві Тополя на вулиці Панікахи біля ТЦ Terra.

    «Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, які йшли через дорогу на зелене світло. У цей момент з боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки що причин, не зміг загальмувати і врізався в BMW», – зазначає видання.

    Після удару Subaru відкинуло на людей, яких він протягнув кілька метрів.

    На місце події прибули швидка допомога та поліція. Про стан постраждалих наразі не повідомляється.

    До слова, напередодні ввечері сталася жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео).

    Ще 22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.

    Теги: ДТП дороги Дніпро автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не зупинився на червоне. У Дніпрі легковик збив людей на переході (відео)