Не зупинився на червоне. У Дніпрі легковик збив людей на переході (відео)

Автомобіль, не загальмувавши на світлофорі, протаранив інший, а потім влетів в людей

Автівка Subaru протягнула людей кілька метрів

У Дніпрі автомобіль, не зупинившись за червоний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Про це повідомляє місцеве видання Gorod.dp.ua.

Подія сталася напередодні ввечері у житловому масиві Тополя на вулиці Панікахи біля ТЦ Terra.

«Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, які йшли через дорогу на зелене світло. У цей момент з боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки що причин, не зміг загальмувати і врізався в BMW», – зазначає видання.

Після удару Subaru відкинуло на людей, яких він протягнув кілька метрів.

На місце події прибули швидка допомога та поліція. Про стан постраждалих наразі не повідомляється.

До слова, напередодні ввечері сталася жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео).

Ще 22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.