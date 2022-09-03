У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
Терміново пройдіть в укриття
У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога.
Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту.
Наразі сирени не лунають лише у західних областях та в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові пролунали вибухи.
Разом з тим вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.
Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.
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