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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

Терміново пройдіть в укриття

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. 

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту.

Наразі сирени не лунають лише у західних областях та в тимчасово окупованому Криму.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові пролунали вибухи.

Разом з тим вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

 

Теги: Україна тривога

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