У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Терміново пройдіть в укриття

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога.

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту.

Наразі сирени не лунають лише у західних областях та в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові пролунали вибухи.

Разом з тим вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.