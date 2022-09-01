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У боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії

Альона Боженко
glavcom.ua
У боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії
На війні в Україні загинув британський доброволець
фото: The Times

Крейг Макінтош загинув 24 серпня

На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії Крейг Макінтош. Про це повідомляє видання The Times.

За інформацією видання, Крейг Макінтош загинув 24 серпня. Цю інформацію журналістам підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великобританії. 

Дипломати зазначили, що допомагають сім'ї британця, який загинув в Україні, та підтримують зв'язок із місцевою владою.

«Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі», – заявила сестра добровольця Лорна Макінтош.

Наразі Лорна збирає кошти на транспортування тіла Крейга до Великобританії на краудфандинговому сайті GoFundMe.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що у боях в Україні загинув американський доброволець.

Як повідомлялося, у липні під час бою з російською навалою в районі Лисичанська на Луганщині загинув командир батальйону зі складу полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ з позивним Брест. Ще кілька білоруських добровольців зникли безвісти та потрапили в полон.

 

Теги: війна добровольці Велика Британія Україна

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