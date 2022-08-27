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В Україні загинув американець

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні загинув американець
Американські добровольці стали на захист України
фото з відкритих джерел

Російські чиновники повідомили про смерть 24-річного американця

У боях в Україні загинув американський доброволець. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на співрозмовника у Держдепартаменті США.

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні, – сказав Newsweek у п'ятницю речник Держдепартаменту США. – З поваги до приватного життя родини ми не даємо жодних коментарів».

Раніше в п'ятницю російський чиновник заявив, що російські війська вбили американця, який добровольцем пішов захищати Україну.

Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко повідомив у своєму Telegram-каналі, що рашисти вбили 24-річного американця.

За даними видання Newsweek, «щонайменше півдюжини американців були вбиті в Україні».

Як повідомлялося, у липні під час бою з російською навалою в районі Лисичанська на Луганщині загинув командир батальйону зі складу полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ з позивним Брест. Ще кілька білоруських добровольців зникли безвісти та потрапили в полон.

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Теги: війна росія Україна США окупанти

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