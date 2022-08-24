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На війні в Україні загинув боєць із Нової Зеландії

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні в Україні загинув боєць із Нової Зеландії
Подробиць щодо загибелі військового із Нової Зеландії наразі немає
фото з відкритих джерел

Військовий із Нової Зеландії перебував і відпустці без збереження заробітної плати

Сили оборони Нової Зеландії отримали повідомлення про те, що в Україні загинув їхній солдат, який перебував у відпустці. Про це повідомила пресслужба новозеландської армії.

Як зазначається у повідомленні, під час свого перебування в Україні військовий був у відпустці без збереження заробітної плати і не проходив строкової служби в Силах оборони.

Подробиць в армії Нової Зеландії не повідомили і заявили, що збір інформації ще триває.

Зазначимо, що ще у лютому Україна отримала декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хотіли вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії. 

Також раніше повідомлялося, що на сході Донецької області, у боях за місто Сіверськ, загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тис. українських захисників.

Як відомо, триває 182 доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 24 серпня
Теги: Нова Зеландія військові війна

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