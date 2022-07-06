В Україні загинув Брест – командир білоруського батальйону «Волат»

Із кількома білоруськими бійцями втрачений зв’язок

Під час бою з російською навалою в районі Лисичанська на Луганщині загинув командир батальйону зі складу полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ з позивним Брест. Ще кілька білоруських добровольців зникли безвісти та потрапили в полон. Про це опівночі 6 липня повідомила пресслужба полку Калиновського.

«26 червня батальйон «Волат» полку імені Кастуся Калиновського брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів у районі Лисичанська. Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій із переважаючими силами противника. Через кілька годин зіткнення окупанти були відбиті, техніка була уражена з ручних протитанкових засобів, один наш хлопець отримав легке поранення.

Лише у другій хвилі, кинувши на наш невеликий загін значні сили, включно з танками, бійці полку імені Кастуся Калиновського почали відступати. І навіть тоді наші хлопці не здалися та спрямували українську артилерію проти живої сили та техніки ворога. На жаль, в якийсь момент зв’язок з нашими воїнами перервався.

Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ танкової колони, тим самим давши можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ в цьому напрямку», – ідеться в повідомленні.

У білоруському полку розповіли, що в перші дні «не було розуміння, де перебувають деякі наші бійці». Тож підрозділ тримав «тишу», щоб полонені отримали шанс на обмін.

«Але зараз, порушуючи мовчання, з болем у серці повідомляємо, що командир батальйону «Волат» полку Калиновського з позивним Брест героїчно загинув, виконуючи свій бойовий обов’язок», – ідеться в пресрелізі.

У полку не повідомляють імені і прізвища полеглого добровольця. Але зазначається, що з перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії, стояв біля витоків створення полку.

«Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. Брест мав винятковий авторитет серед вояків полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі та вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас», – заявили в полку Калиновського, висловивши співчуття рідним, близьким та друзям комбата.

«На наш жаль, під час тієї операції ще кілька наших бійців пропали безвісти», – додали в полку.

Наразі щодо них проводяться розшукові заходи. Полк Калиновського підтримує зв’язок з рідними та близькими зниклих військовослужбовців, використовуючи «всі можливі засоби і зусилля, щоб повернути наших хлопців».

Наразі відомо лише, що боєць Ян Дзюрбейка (Дюрбейко) на прізвисько Тромблі перебуває в полоні.

«Згідно з наказом, який отримали наші воїни, у разі захоплення в полон, щоб зберегти своє життя та здоров’я, вони повинні говорити те, що від них хоче почути ворог», – зазначили в полку.

Наголошується, що цей боєць є військовослужбовцем-контрактником ЗСУ, тому офіційно є військовополоненим.

«Звертаємо вашу увагу на те, що на даний момент у віртуальному просторі циркулює багато фейків, за якими не стоять досконалі факти. Наш полк проводить заходи зі з’ясування та перевірки всієї інформації, що надходить. Коли більше інформації стане доступною та перевіреною, ми висвітлимо подробиці інциденту в наступних офіційних пресрелізах», – додали в полку.

Як відомо, білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Калиновського був створений у березні 2022 року для оборони Києва від російської навали. Його сформували з членів тактичної групи «Білорусь», учасників «Білого легіону» та «Молодого фронту», а також інших білорусів-добровольців. 21 травня батальйон було реорганізовано в полк; до його складу увійшли батальйони «Литвин» і «Волат».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло із позивним Волат загинув на війні в Україні.