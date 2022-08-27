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Окупант повернувся з полону, вдруге потрапив на фронт і загинув

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант повернувся з полону, вдруге потрапив на фронт і загинув
Олександр Кружалов вдруге опинився на фронті, де й загинув
фото: InformNapalm/Telegram

Олександра Кружалова обміняли, але він знову поїхав убивати українців

В Україні ліквідовано російського окупанта, котрий встиг побувати в полоні та повернувся назад до своїх. Про це повідомляє спільнота InformNapalm.

Так, Олександр Кружалов фігурує як полонений на відео від 13 березня. Він називається прапорщиком, фельдшером медичного взводу 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманської дивізії смт Калінінець Московська область).

Окупант повернувся з полону, вдруге потрапив на фронт і загинув фото 1

Окупант розповідає, що перебував в Україні з березня 2022 року. Його встигли обміняти, та Олександр Кружалов знову опинився на фронті де в серпні загинув.

Нагадаємо, в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району на Запоріжжі українські партизани підірвали штаб, створений російськими загарбниками для підготовки «референдуму».

Теги: росія Україна війна полон окупанти

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