У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників



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Фото: Львівська обласна державна адміністрація Змагаються понад 100 військовослужбовців повітряно-десантних військ ЗСУ

У чемпіонаті беруть участь команди з 6 військових бригад

У неділю, 29 липня, о 15:00 у центрі Львова біля пам’ятника Шевченкові розпочався Всеукраїнський чемпіонат з функціонального багатоборства серед військових-десантників.

Понад 100 військовослужбовців повітряно-десантних військ ЗСУ змагаються між собою за звання найкращих. У чемпіонаті беруть участь команди з 6 військових бригад. Львів представляють десантники 80-ї бригади.

Спеціально для проведення чемпіонату на просп. Свободи спорудили спеціальну арену. Для усіх вболівальників – вхід вільний.

Функціональне багатоборство, або ж кросфіт – це комплекс вправ на швидкість, силу та витривалість. До методики підготовки входять елементи важкої атлетики, гімнастики, гирьового спорту, фітнесу тощо.

Джерело: zaxid.net