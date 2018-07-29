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    Події в Україні

    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників

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    Змагаються понад 100 військовослужбовців повітряно-десантних військ ЗСУ&nbsp; - У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    Фото: Львівська обласна державна адміністрація
    Змагаються понад 100 військовослужбовців повітряно-десантних військ ЗСУ 

    У чемпіонаті беруть участь команди з 6 військових бригад

    У неділю, 29 липня, о 15:00 у центрі Львова біля пам’ятника Шевченкові розпочався Всеукраїнський чемпіонат з функціонального багатоборства серед військових-десантників.

    Понад 100 військовослужбовців повітряно-десантних військ ЗСУ змагаються між собою за звання найкращих. У чемпіонаті беруть участь команди з 6 військових бригад. Львів представляють десантники 80-ї бригади.

    Спеціально для проведення чемпіонату на просп. Свободи спорудили спеціальну арену. Для усіх вболівальників – вхід вільний.

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    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників
    У центрі Львова проходить чемпіонат з кросфіту серед десантників

    Функціональне багатоборство, або ж кросфіт – це комплекс вправ на швидкість, силу та витривалість. До методики підготовки входять елементи важкої атлетики, гімнастики, гирьового спорту, фітнесу тощо.

    Джерело: zaxid.net

    спорт Львів військові
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