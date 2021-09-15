У центрі Львова жінці на голову впала цеглина

Львівські чиновники стверджують, що не виявили ніяких ознак падіння елементів фасаду

Постраждалу госпіталізували з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови»

На проспекті Свободи, 1/3, у Галицькому районі Львова на жінку з фасаду будинку впав шматок цегли. Постраждалу з травмами голови госпіталізували, пише «Варта 1».

Повідомляється, що інцидент стався у вівторок, 14 вересня.

У департаменті цивільного захисту Львівської ОДА заявили, що місцеву мешканку 1986 року народження госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови».

«Ми провели обстеження будинку та не виявили жодних ознак падіння елементів фасаду, на землі теж немає жодних слідів, жодних уламків», – заявив натомість керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Наразі обставини інциденту встановлюються

До слова, у столичному гіпермаркеті на дитину впала шафа (фото). У дитини діагностували перелом ключиці та гематому на лобі.

Матір дитини скаржиться, що допомоги від медперсоналу з «Епіцентру» довелося чекати пів години. Також жінка розповідає, що самостійно вирішила перевірити, наскільки міцно закріплена шафа. За її словами, тільки при відкритті вона вже починає падати на покупця.

Також у столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору.