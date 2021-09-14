Відомий антиукраїнськими випадами президент Чехії потрапив до лікарні

76-річний президент Чехії Мілош Земан страждає від цукрового діабету та невропатії ніг

Госпіталізація Мілоша Земана може бути тривалою

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували в Центральний військовий університетський госпіталь у Празі. Про це пише газета Novinky.cz.

Зазначається, що чеський лідер прибув до лікарні сьогодні після 11:00. Разом із Земаном до медичного закладу прибула його дружина Івана. За даними видання, госпіталізація президента Чехії може бути тривалою.

Прессекретарка лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації президента, але не надала більш детальну інформацію.

Як відомо, 76-річний президент Чехії Мілош Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на інвалідному кріслі. Крім того, президент Чехії проходить лікування від цукрового діабету.

Варто також вказати, що Земан відомий свою проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

Під час виступу в Страсбурзі 2017 року президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.

Тодішній перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала цинічним виступ Земана на сесії ПАРЄ. Вона підкреслила, що Україна «не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом, честю і гідністю».

Цього року Мілош Земан заявляв, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.