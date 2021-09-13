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    Чи треба «дякувати» лікарям хабарями? Результати соцопитування

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    Порівняно з минулими роками, частка тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилась - Чи треба «дякувати» лікарям хабарями? Результати соцопитування
    Порівняно з минулими роками, частка тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилась
    Фото з відкритих джерел

    Третина опитаних визнали, що доплачували за прийом у лікаря чи медичну процедуру

    У 2021 році зросла кількість громадян, які вважають, що лікарям все ж варто додатково віддячувати, щоб отримувати якісну допомогу. Про це свідчать результати опитування, проведені Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року.

    68% українців проти того, щоб носити «подяки» лікарям для отримання якісної допомоги у майбутньому. Таку думку підтримують у всіх регіонах України, проте найбільше проти цього – мешканці південних областей (77%).

    Опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    До слова, дослідники виявили, що ті, у кого мало вільного часу, відчували більший стрес, ніж ті, у кого його помірна кількість.

    Також група дослідників з Університету Південної Каліфорнії в США виявила докази, які свідчать про те, що люди, які були вакциновані проти Covid-19, згодом відчували поліпшення свого психічного здоров’я.

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    Теги: соцопитування корупція в Україні хабар медицина лікар лікарня населення
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    Чи треба «дякувати» лікарям хабарями? Результати соцопитування