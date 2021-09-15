ДТП у столиці: пасажирка таксі потрапила у лікарню (фото)

Після зіткнення Ford виїхав за межі дороги на клумбу та вдарив залізну опору

У Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 та Ford Mondeo. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка Peugeot 301, повідомляє «Київ оперативний».

Автопригода трапилася на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе).

«Як розповіли очевидці аварії, водій автомобіля Peugeot, рухаючись по лівій смузі, несподівано виїхав у праву смугу, де в цей час був Ford. Внаслідок цього обидва автомобілі зіткнулися. До лікарні з травмами була госпіталізована пасажирка таксі», – розповів наш співрозмовник.

Він додав, що після зіткнення Ford виїхав за межі дороги на клумбу та вдарив залізну опору даху, встановленого при вході в підвальне приміщення.

Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.

Кількома днями раніше, 12 вересня у Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. кількох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина.

Як раніше повідомлялося, на бульварі Дружби народів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.