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    У столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору (відео)

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    Внизу ескалатора коляску з дитиною зловив чоловік - У столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору (відео)
    Внизу ескалатора коляску з дитиною зловив чоловік
    Фото: dtp.kiev.ua

    У коментарях багато користувачів допустили, що батьки дитини відволіклися на телефон

    В одному зі столичних будівельних супермаркетів «Епіцентр» через необачність батьків ледь не постраждала їхня малолітня дитина. Відповідне відео опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Спасибі! Батьки, пильнуйте дітей», – зазначається в публікації.

    Інші подробиці інциденту поки невідомі. У коментарях багато користувачів допустили, що батьки дитини відволіклися на телефон і не помітили, що вона покотилася вниз.

    Нагадаємо, у Києві чоловік пішов на прогулянку з двомісячною дитиною, а повернуся додому напідпитку і без немовляти. Про зникнення дитини до поліції повідомила бабуся.

    До слова, у Києві батько недогледів дитину, а поліція покарала матір.

    Теги: Київ діти поліція батьки магазин
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    У столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору (відео)