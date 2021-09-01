У столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору (відео)

У коментарях багато користувачів допустили, що батьки дитини відволіклися на телефон

В одному зі столичних будівельних супермаркетів «Епіцентр» через необачність батьків ледь не постраждала їхня малолітня дитина. Відповідне відео опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Спасибі! Батьки, пильнуйте дітей», – зазначається в публікації.

Інші подробиці інциденту поки невідомі. У коментарях багато користувачів допустили, що батьки дитини відволіклися на телефон і не помітили, що вона покотилася вниз.

Нагадаємо, у Києві чоловік пішов на прогулянку з двомісячною дитиною, а повернуся додому напідпитку і без немовляти. Про зникнення дитини до поліції повідомила бабуся.

До слова, у Києві батько недогледів дитину, а поліція покарала матір.