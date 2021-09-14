У столичному гіпермаркеті на дитину впала шафа (фото)

Допомоги від медперсоналу з «Епіцентру» батькам довелося чекати півгодини

У Києві в гіпермаркеті «Епіцентр», що на проспекті Степана Бандери, на хлопчика впала шафа. У дитини діагностували перелом ключиці і гематому на лобі. Про це повідомила мати дитини Людмила Похил на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, вона разом із сином була в «Епіцентрі». Під час покупок на дитину впала шафа, що розміщена в зоні дитячих товарів. В результаті удару хлопчик отримав перелом ключиці і гематому на голові.

«Значить, прийшли ми теж за дитячим товаром. Кріслом-мішком. Щоб веселіше було дитині жити. Тепер будемо «веселитися» 21 день в гіпсі з переломом ключиці. І з гематомою на голові. Тому що на дитину впала порожня шафа. Вона стояла якраз поруч із дитячими кріслами-мішками у вигляді лисичок і пінгвінів. Звичайно, не прикручена», – написала жінка.

Матір дитини скаржиться, що допомоги від медперсоналу з «Епіцентру» довелося чекати пів години. Також жінка розповідає, що самостійно вирішила перевірити, наскільки міцно закріплена шафа. За її словами, тільки при відкритті вона вже починає падати на покупця.

Представниця «Епіцентру» відповіла Людмилі в коментарях під дописом. За її словами, компанія приносить свої вибачення за інцидент і вже ініціювала службове розслідування, щоб встановити винуватця події. В «Епіцентрі» на проспекті Бандери провели перевірку надійності закріплення стелажів. Крім того, такі перевірки будуть проведені в усіх магазинах мережі, а також пройдуть інструктажі з техніки безпеки для персоналу. У компанії пообіцяли компенсувати витрачені на лікування дитини кошти і надати додаткову медичну допомогу в разі потреби.

Нагадаємо, у столичному «Епіцентрі» горе-батьки відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору.