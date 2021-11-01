У центрі Миколаєва шукають вибухівку (відео)

До будівлі нікого не пропускають, на зупинці зібралися десятки людей

Відвідувачів і співробітників торгового центру евакуювали

У Миколаєві на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі ТРЦ «Сіті-центр», розташованого в центрі міста, закладено вибуховий пристрій.

Як повідомило видання «Маю право», на місце прибули всі оперативні служби: рятувальники ГУ ДСНС України в Миколаївській області, «швидка», правоохоронці, аварійні бригади «Миколаївгазу» та «Миколаївобленерго», вибухотехнічна служба, кінологи.

Відвідувачів і співробітників торгового центру евакуювали. Правоохоронці оглядають приміщення «Сіті-Центру».

Біля входу чергують бійці спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР». До будівлі нікого не пропускають, на зупинці зібралися десятки людей.

Вибухотехніки, що прибули на місце події, розпочали огляд приміщень.

Раніше повідомлялось, що поліція перевірила повідомлення про «мінування» у Харкові семи лікарень і супермаркету, вони виявилися помилковими.