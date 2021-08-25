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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Миколаївщина

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Миколаївщина

    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

    Фото: mintrans.news

    Порт «Ніка-Тера», зведений на інвестиції Group DF, є лідером за потужностями одночасного зберігання зернових в Україні

    Порт «Ніка-Тера» – перший в Україні приватний термінал, побудований без участі державних інвестицій. Історія компанії почалася у 1995 році на місці, де колись була затока.

    Порт є лідером за потужностями одночасного зберігання зернових в Україні — понад пів мільйона тонн.

    Порт має вісім причалів загальною довжиною майже 1900 метрів. Власні залізничні шляхи протяжністю понад 23 км обслуговують 10 локомотивів. Він має дві власні сертифіковані лабораторії, оснащені найсучаснішим обладнанням, які ретельно перевіряють якість продукції.

    На території порту працює зерносушарка, яка щороку переробляє 140 тис. тонн зерна. Газифікувати її допоміг «Миколаївгаз», завдяки цьому висока якість зерна зберігається довгий час. Планується реалізація нових проєктів – будівництво зовнішніх газових мереж та газифікація нових комплексів.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: економіка інвестиції Миколаївщина будівництво порт РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Миколаївщина