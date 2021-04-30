Київщина та Миколаївщина готуються на вихід із «червоної» зони

МОЗ вважає, що з 1 травня дві області можна перевести з «червоної» в «жовту» зону

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ці дві області можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки з 1 травня.

«Таким чином в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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