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    Київщина та Миколаївщина готуються на вихід із «червоної» зони

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    У &laquo;червоній&raquo; зоні залишаться сім областей - Київщина та Миколаївщина готуються на вихід із «червоної» зони

    У «червоній» зоні залишаться сім областей

    Фото з відкритих джерел

    МОЗ вважає, що з 1 травня дві області можна перевести з «червоної» в «жовту» зону

    Сьогодні Міністерство охорони здоров’я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За його словами, ці дві області можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки з 1 травня.

    «Таким чином в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки», – зазначив Ляшко.

    Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Миколаївщина Київщина карантин коронавірус Віктор Ляшко
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