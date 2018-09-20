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    Події в Україні

    У Черкасах люди перекрили вулицю: вимагають ремонту

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    У Черкасах люди перекрили вулицю: вимагають ремонту

    Ми розійдемося тільки тоді, коли почнуть ремонтувати дорогу, - заявили активісти

    Жителі Черкас у четвер, 20 вересня, вийшли на протест через аварійний стан ділянки дороги від Черкаської академії пожежної безпеки до розв'язки на Геронимівку. Про це пише Про все.

    Активісти запевняють, що акція на дорозі Н-16 буде безстроковою.

    За словами організатора мітингу Оксани Левченко, основна частина жителів Геронимівки і Оршанця працюють або навчаються в Черкасах. Людям щодня доводиться долати цю аварійну ділянку.

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    У Черкасах люди перекрили вулицю: вимагають ремонту
    У Черкасах люди перекрили вулицю: вимагають ремонту

    «Ми розійдемося тільки тоді, коли почнуть ремонтувати дорогу», - сказала вона.

    До протестувальників приїхав заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв. Він пообіцяв, що з завтрашнього дня почнеться ямковий ремонт.

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