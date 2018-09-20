У Черкасах люди перекрили вулицю: вимагають ремонту



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Ми розійдемося тільки тоді, коли почнуть ремонтувати дорогу, - заявили активісти

Жителі Черкас у четвер, 20 вересня, вийшли на протест через аварійний стан ділянки дороги від Черкаської академії пожежної безпеки до розв'язки на Геронимівку. Про це пише Про все.



Активісти запевняють, що акція на дорозі Н-16 буде безстроковою.



За словами організатора мітингу Оксани Левченко, основна частина жителів Геронимівки і Оршанця працюють або навчаються в Черкасах. Людям щодня доводиться долати цю аварійну ділянку.

«Ми розійдемося тільки тоді, коли почнуть ремонтувати дорогу», - сказала вона.



До протестувальників приїхав заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв. Він пообіцяв, що з завтрашнього дня почнеться ямковий ремонт.