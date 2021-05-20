У Черкасах помер школяр, який поцілив собі в голову у тирі

У Черкасах в шкільному тирі дев’ятикласник отримав поранення в голову

Підліток місяць пролежав у лікарні

У Черкасах помер дев’ятикласник Артем Попов, який у квітні отримав поранення в тирі.

19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний Артем одержав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби.

«О 16:24 диспетчер екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитину в тирі Черкаської міської гімназії № 9. Фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй на допомогу приїхала реанімаційна лікарська бригада» , – йдеться в повідомленні.

Медики виявили, що підліток був у критичному стані – без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Після стабілізації стану в супроводі поліції він був доставлений до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією медиків, у лікувальному закладі у підлітка наступила зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легенів.

За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами та недбалого зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів відкрито кримінальне провадження.

Після інциденту правоохоронці затримали тренера-викладача.

Через місяць після події дитина померла.