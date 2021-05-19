Жорстоке вбивство в Києві: на тілі чоловіка 18 ножових поранень

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Дніпровському районі столиці

Сьогодні, 19 травня, близько 07:00 вранці на вулиці Новаторів у Дніпровському районі столиці місцевий мешканець виявив тіло чоловіка без ознак життя. Негайно на місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологів зі службовими собаками. По прибуттю за вказаною адресою слідчі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час огляду тіла 27-річного загиблого місцевого мешканця судово-медичний експерт виявив на ньому близько 18 ножових поранень та численні забої.

Наразі співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити та затримати причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі в Подільському районі Києва чоловік убив свою 64-річну матір і розчленував її тіло.

Нещодавно на проспекті Георгія Гонгадзе в Києві двоє чоловіків побили і підпалили безхатька.