У черкаській гімназії під час занять школяр отримав кулю в голову

У Черкасах в шкільному тирі дев’ятикласник отримав поранення в голову

Медики виявили, що підліток знаходиться в критичному стані

У понеділок, 19 квітня, в Черкасах 14-річна дитина отримала вогнепальне поранення в голову під час занять зі стрільби в шкільному тирі.

Про це повідомляє пресслужба Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«О 16:24 диспетчер екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитину в тирі Черкаської міської гімназії № 9. Фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй на допомогу приїхала реанімаційна лікарська бригада» , — йдеться в повідомленні.

Медики виявили, що підліток знаходиться в критичному стані - без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Після стабілізації стану в супроводі поліції він був доставлений до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією медиків, у лікувальному закладі у підлітка наступила зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легенів. Зараз він у вкрай важкому стані.

Як повідомила заступник міського голови Анастасія Чубіна в Facebook, дев’ятикласника поранили під час заняття з кульової стрільби в тирі КДЮСШ № 2, який розташовується в приміщенні 9 гімназії.

Тренера, який проводив заняття, відсторонили від виконання обов’язків. Тривають слідчі дії.

Вона також повідомила, що міська влада має намір провести перевірки всіх приміщень тирів, в яких проходять заняття зі стрільби.