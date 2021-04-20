  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У черкаській гімназії під час занять школяр отримав кулю в голову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Черкасах в шкільному тирі дев&rsquo;ятикласник отримав поранення в голову - У черкаській гімназії під час занять школяр отримав кулю в голову
    У Черкасах в шкільному тирі дев’ятикласник отримав поранення в голову
    Фото з відкритих джерел

    Медики виявили, що підліток знаходиться в критичному стані

    У понеділок, 19 квітня, в Черкасах 14-річна дитина отримала вогнепальне поранення в голову під час занять зі стрільби в шкільному тирі.

    Про це повідомляє пресслужба Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

    «О 16:24 диспетчер екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитину в тирі Черкаської міської гімназії № 9. Фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй на допомогу приїхала реанімаційна лікарська бригада» , — йдеться в повідомленні.

    Медики виявили, що підліток знаходиться в критичному стані - без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Після стабілізації стану в супроводі поліції він був доставлений до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

    За попередньою інформацією медиків, у лікувальному закладі у підлітка наступила зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легенів. Зараз він у вкрай важкому стані.

    Як повідомила заступник міського голови Анастасія Чубіна в Facebook, дев’ятикласника поранили під час заняття з кульової стрільби в тирі КДЮСШ № 2, який розташовується в приміщенні 9 гімназії.

    Тренера, який проводив заняття, відсторонили від виконання обов’язків. Тривають слідчі дії.

    Вона також повідомила, що міська влада має намір провести перевірки всіх приміщень тирів, в яких проходять заняття зі стрільби.

    Теги: влада зупинка час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies