Силовики провели обшуки у Миколаївській ОДА



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Справа стосується незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду

У приміщенні Миколаївської облдержадміністрації 10 лютого провели обшуки у справі про нібито незаконне заволодіння земельною ділянкою водного фонду.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«Провели обшуки... в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га», — йдеться у повідомленні.

Як встановила касаційна судова інстанція за позовом прокуратури, посадові особи ОДА у 2015 році, ухвалюючи нібито спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, «вийшли за межі своїх повноважень».

За даними прокуратури, посадовці визнали недійсним відповідний договір оренди.

«Слід зазначити, що розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету Міністрів України», — уточнили у відомстві.

Обшуки здійснювали правоохоронці з Офісу генпрокурора спільно з Національною поліцією та Службою безпеки. Метою слідчих дій вказали «виявлення та фіксацію відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення».

Зазначимо, 23 січня 2020-го в Одеській ОДА правоохоронці провели обшуки в рамках розслідування щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів.