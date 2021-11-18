Україна провокує міжнародний скандал, або Хто намагався вбити міністра Лещенка?

Дякуючи главі МВС за викритий замах, врятований чомусь дивився у підлогу…

Поки всі в Україні активно обговорювали «Вагнергейт», скандал сьогодні вибухнув там, де його зовсім не чекали. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав екстрений брифінг, на якому заявив: на його колегу, міністра аграрної політики Романа Лещенка готувався замах. Коли ж були озвучені перші деталі звіту глави МВС, стало зрозуміло: ця ситуація може спровокувати дипломатичний скандал. За твердженням Монастирського, вбивство міністра замовив громадянин США, який попередньо передав кілеру $20 тис.

«Главком» розбирався, хто і за що хотів вбити українського міністра.

Аграрне міністерство завжди було одним з «найсмачніших» та ресурсних і навколо нього переплетені інтереси різноманітних лобістів. Але справа, яку розкрило МВС, якраз і не стосується нинішньої роботи Романа Лещенка. Все подається так, що на нинішнього міністра могли замахнутися через його «старі гріхи», коли він ще не був причетним до державної служби. Власне, збентежений та розчервонілий Лещенко на брифінгу все це і підтвердив. Він стверджує: справа стосується цивільно-правової суперечки, яка розпочалася ще 2018 року і стосувалася спроби незаконного використання забороненого в Україні генетично модифікованого насіння.

Як готувався замах. Версія МВС

Анонс про брифінг глави МВС Дениса Монастирського на сторінці МВС у Facebook з’явився буквально за одну годину до початку самої події. Глава МВС на початку заявив про те, що про операцію з усунення міністра правоохоронці дізналися у серпні і весь цей час «вели» замовників. Дізнаватися інформацію вдалося завдяки підставному кілеру, якого на своє горе замовила українка, спільниця громадянина США. Як розповів міністр внутрішніх справ, перед тим, як усунути Лещенка, кілер виконав інше замовлення американця. Він «усунув» колектора, який вибивав гроші з партнера по бізнесу вищезгаданого громадянина США. На підтвердження вбивства «кілер» надіслав замовникам фотографії з місця злочину і поховання як доказ виконаної справи. За версією МВС, замовнику начебто сподобався результат, тому американець замовив ще одне вбивство – тепер уже Романа Лещенка.

На підтвердження замовлення під час брифінгу було продемонстроване коротеньке відео розмови американця із підставним кілером, з якого, щоправда, було складно розібрати англійську мову, якою говорить ймовірний замовник вбивства. Значно краще було чутно перекладача. «Я не замовляю його вбити. Але якщо ви його «крякнете», я не проти», – промовив голос з екрані. «Тобто метою було саме нанесення фізичної шкоди Лещенку», – зробив висновок із цих записів Денис Монастирський. Він запевнив, що це не все відео, яке є у слідства. Каже, що є багато годин записів.

Потім слово взяв сам врятований урядовець Роман Лещенко, який, за словами шефа МВС, лише за пів години до брифінгу дізнався все про «оперативну комбінацію» і був запрошений поспілкуватися з журналістами.

«Я лише кілька годин тому повернувся зі службового відрядження із Саудівської Аравії і міністр МВС повідомив, що є оперативна інформація, за якою потрібно заслухати матеріали...», – сумбурно почав промову спантеличений Роман Лещенко. Він декілька разів зупиняв свої пояснення через першіння в горлі. Розпашілий глава Мінагрополітики був схвильованим, майже не піднімав очі на присутніх журналістів, дивився перед собою униз. Чиновник повідомив: щодо нього і його родини було багато різних погроз і це процес постійний. «…Ви знаєте, що ми кожного тижня повертаємо землі і природно-заповідному фонду, історико-культурної спадщині. Ми ведемо слідчі дії стосовно сотень посадових осіб. Працюють і МВС, і Національне антикорупційне бюро, і Служба безпеки», – переконував Лещенко так, нібито саме міністерство, яке він очолює, проводить слідчі дії.

Але, за словами урядовця, всі погрози і тиск пов’язані не з його попередньою роботою на чолі Держгеокадастру, чи теперішньою на міністерській посаді, а з шахрайством щодо нього з боку громадянина США у 2018 році. «Ця ситуація для мене шокуюча. Але якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то хочу вас запевнити, що у вас немає перспектив», – заявив Лещенко, після чого подякував главі МВС за роботу. Але навіть дякуючи міністру «за те, що забезпечуєте правопорядок», міністр дивився не на Дениса Монастирського, чи журналістів, а чомусь у підлогу.

То ж в чому полягає зв’язок міністра Лещенка із ймовірним замовником його убивства? Присутній на брифінгу очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що про зв’язок Романа Лещенка із замовником його вбивства «в інтернеті багато інформації». Отже, звертаємось до відкритих джерел…

Who is містер «громадянин США»

Персона багато разів згаданого громадянина США, який міг гіпотетично мати стосунок до замаху на Лещенка, дійсно на поверхні. Ще в грудні минулого року засновник українського підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Гросанс» Курт Джейкоб Гросанс відверто заявляв, що занепокоєний ситуацією щодо призначення міністром Лещенка, який на той час ще працював головою Держгеокадастру. У Лещенка з Гросансом був неприємний досвід ділових стосунків. Американець випускав з цього приводу окремий реліз, в якому зазначав, що нинішній міністр під час керування його підприємством зловживав його довірою та завдав значних збитків. Гросансом навіть була подана відповідна заява до поліції.

За словами американця, він приїхав в Україну у 2017 році задля відкриття агробізнесу, та познайомився з Лещенком, якого призначив на посаду директора свого підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що за керівництва майбутнього міністра з підприємства кудись подівся великий обсяг зерна, а Лещенко, без згоди власника ще й безоплатно використовував техніку для обробки землі, яка була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем. Окрім цього, Гросанс стверджував, що Лещенко таємно перерахував велику суму з рахунку на свою компанію. Американець тоді «приплів» до цього політику, припустивши, що ці кошти могли бути використані на фінансування партії «Слуга народу».

«Я здивований, як такій людині можна довіряти посаду міністра настільки важливої для України галузі, – заявив тоді Гросанс. – Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ». Проте, судячи з версії слідства, шлях вирішення проблеми був знайдений більш радикальний.

Проте, відразу після дивного брифінгу глави МВС, джерела «Главкома» у дипломатичних колах зазначили, що в американському посольстві були вкрай здивовані інформацією про громадянина США. Тому є ймовірність, що вже найближчим часом гучна справа про замах може повернутись іншим боком. Тоді ми вже почуємо, як представники влади переслідують іноземного інвестора, права якого в Україні не були дотримані.

Далі буде?

Михайло Глуховський, Павло Вуєць, «Главком»

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