Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова

Авторка проєкту постанови про створення ТСК стверджує, що Полякова вбили

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування смерті або вбивства народного депутата Антона Полякова. Так, сьогодні 322 голосами ухвалено постанову про утворення відповідної ТСК.

Смерть народного депутата розслідує Національна поліція (кримінальне провадження № 12021100040002899, внесене до ЄРДР 8 жовтня 2021 року).

Раніше народна депутатка групи «За майбутнє» Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

Вона наполягає, що нардепа вбили. Після цих заяв Скороход викликали на допит.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.