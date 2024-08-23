У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Черкаській області було чути серію вибухів

У Черкаській області під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Інформацію про це підтвердили кореспонденти Суспільного, зазначивши, що було чутно кілька вибухів.

«На Черкащині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного», – йдеться у повідомленні. Згодом там повідомили про повторні вибухи.

Повітряна тривога була оголошена через загрозу застосування балістичної зброї з півночі. Окрім цього, на території України триває масштабна атака ворожими безпілотниками. Зокрема, вибухи також було чутно у Сумах.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів та можливі наслідки немає.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Згодом стало відомо, що унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув, а вся його команда загинула.

Як повідомлялося, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

До слова, унаслідок українського авіаудару уражено пункт управління БпЛА у Курській області РФ.