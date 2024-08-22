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Влучання в «Акватрейдер»: що відомо про затонулий пором

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влучання в «Акватрейдер»: що відомо про затонулий пором
«Акватрейдер» – це стара назва порома, і нині він називається «Конро Трейдер»
фото з відкритих джерел

На судні перебувало 30 паливних цистерн та до п'яти членів екіпажу, їх доля невідома

22 серпня у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як зазначають у ЗМІ – це вже не перший випадок, коли судно потрапляє під обстріл.

«Главком» зібрав всю інформацію про пором «Акватрейдер».

Історія порома «Акватрейдер»

Зазначається, що «Акватрейдер» – це стара назва порома, і нині він називається «Конро Трейдер».

Його довжина 109 м, а ширина 22 м. До 2014 року ходив не під прапором Росії, а під прапором Сент-Кітс і Невіс – держави в східній частині Карибського моря, яка складається з двох островів.

В 2011 році пором був модернізований херсонським суднобудівним заводом на замовлення грузинської компанії. Реновація, ймовірно, полягала в переробці судна в пором для перевезення залізничних вагонів.

Влучання в «Акватрейдер»: що відомо про затонулий пором фото 1
фото з відкритих джерел

Атака пором «Акватрейдер» 22 серпня 2024

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із 30-ма паливними цистернами. За інформацією росЗМІ на борту знаходилося п'ятеро людей, їх доля наразі невідома.

Згодом стало відомо, що внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув.

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
фото: Telegram/Кримський вітер

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

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Теги: обстріл Кавказ перевезення пором росіяни війна окупанти

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