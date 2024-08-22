Україна знищила та пошкодила Су-34 на аеродромі «Маринівка»: з’явилися супутникові фото

Сили оборони уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії

Унаслідок української атаки знищено та пошкоджено російські винищувачі-бомбардувальники Су-34

Служба безпеки спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки.

Зокрема, OSINT-аналітик MT Anderson в мережі Х опублікував фото зруйнованого аеродрому.

Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

Знищений Су-34 фото: X/MT Anderson

Су-34 в пошкодженому ангарі фото: X/MT Anderson

Нагадаємо, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. Як повідомляв «Главком», СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області. За відкритими даними, на ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М.

Зауважимо, що від аеродрому «Маринівка» до крайньої точки України на Сході, – села Рання Зоря Луганської області – близько 450 кілометрів; до Харкова – понад 750; до Києва – більш ніж 1200; Дніпра – понад 800.

До слова, Головне управління розвідки 16 серпня завдало удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області Російської Федерації. Зокрема, внаслідок атаки на аеродром «Саваслейка» було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.