Повітряні сили уразили американськими бомбами GBU-39 пункт управління на Курщині

Унаслідок удару уражено російський пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та особовий склад ворога

Унаслідок українського авіаудару уражено пункт управління БпЛА у Курській області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«22 серпня 2024 року. 16:00. Такий вигляд має авіаудар Повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області», – написав він у телеграмі.

Як зазначив командувач Повітряних сил, внаслідок удару уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ. Раніше повідомлялось, що Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Російські війська регулярно атакують українські регіони дронами, які запускають, серед іншого, з Курського напрямку.

🔥Авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.



Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців рф. pic.twitter.com/OEMx8o1ahT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Нагадаємо, Українська тактична авіація керованими авіабомбами уразила дві мостові переправи у Курській області.

До слова, українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу російських загарбників на Донецькому напрямку.