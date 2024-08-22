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Повітряні сили уразили американськими бомбами GBU-39 пункт управління на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили уразили американськими бомбами GBU-39 пункт управління на Курщині
Російські війська регулярно атакують Україну дронами з Курського напрямку
скріншот з відео

Унаслідок удару уражено російський пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та особовий склад ворога

Унаслідок українського авіаудару уражено пункт управління БпЛА у Курській області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«22 серпня 2024 року. 16:00. Такий вигляд має авіаудар Повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області», – написав він у телеграмі.

Як зазначив командувач Повітряних сил, внаслідок удару уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ. Раніше повідомлялось, що Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Російські війська регулярно атакують українські регіони дронами, які запускають, серед іншого, з Курського напрямку.

Нагадаємо, Українська тактична авіація керованими авіабомбами уразила дві мостові переправи у Курській області.

До слова, українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу російських загарбників на Донецькому напрямку.

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Теги: росія війна Повітряні сили ЗСУ Курщина

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