У Чернігові автівка збила хлопчика. Учасником ДТП був брат «радикала»

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Водій, що був за кермом автомобіля, втік з місця пригоди, але потім здався поліції

У суботу, 19 травня, у Чернігові автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика, після чого водій та пасажири залишили місце події. Чернігівська поліція відкрила кримінальне провадження та встановила усіх осіб, які були в авто, інформує прес-служба відомства.

За її даними, слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції зробила план-схему місця події, оглянула автомобіль (зараз він на штрафмайданчику – поліція), вилучила речові докази, опитала свідків. Знайдену на узбіччі речовину білого кольору також вилучено та направлено на експертизу.

«Один з пасажирів викликав «швидку» та допоміг хлопчику піднятися. Коли навколо почали збиратися люди, то водій і пасажири сіли в інше авто і поїхали з місця приходи. До Чернігівського відділу поліції вони прийшли самі, їх було опитано та взято аналізи. Наразі відомо, що вони не були у стані алкогольного сп’яніння. Результати аналізів щодо наркотичного сп’яніння будуть пізніше», - сказано у повідомленні.

Подальші слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом міської прокуратури з метою встановлення обставин цього правопорушення.

Поліція обіцяє, що хід справи буде максимально публічним та об’єктивним.

«Усім діям буде дана правова оцінка: хто був за кермом, що трапилося, чи можна вважати, що дитину залишили у небезпеці тощо. Суспільство вимагає оцінку прямо зараз, але таврувати когось заздалегідь поліція не буде», - зауважив начальник Чернігівського відділу поліції Володимир Реберг.

Натомість лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що ДТП сталася «за участю» брата депутата Чернігівської обласної ради від РПЛ Дмитра Блауша.

«Постраждав 10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді. Очевидці кажуть, що в машині були наркотики», - зазначив політик, і побажав одужання травмованій дитині.

«Сьогодні я також розмовляв із начальником поліції Чернігівщини Едуардом Альохіним і сказав йому дослівно: найбільше, що мене принизить - це коли винуватці ДТП залишаться безкарними! Я нікого покривати не збираюся, хто б це не був», - заявив Ляшко.

Прокоментував подію і сам Дмитро Блауш. Він визнав, що його брат був співучасником цієї ДТП, але заявив, що суспільство полодіє не всією інформацією про інцидент.

«Так, мій брат був співучасником цієї ДТП, але чому ніхто зі свідків, ніхто зі ЗМІ не пише, що саме мій брат викликав швидку, що саме мій брат разом з батьком дитини надав першу допомогу дитині та разом з батьком поклав дитину в карету швидкої. Чому ніхто не пише, що ця машина немає жодного відношення до брата та нашої сім’ї?! Чому ніхто не пише, скільки людей було в авто і хто саме був за кермом?! Тільки через те, що його прізвище Блауш?! Чому ніхто не пише, що дитина виїхала на проїжджу частину?? де немає ані зебри, а навпаки це об’їзна дорога по який їздять машини щосекунди. Чому всі пишуть, що дитину збили на узбіччі, якщо дитина реально виїхала на дорогу і шансів уникнути ДТП не було?? Чому ніхто не пише, що є свідок, який за 10 хвилин до цього сама ледь не збила цього ж хлопчика бо він так само вискочив на дорогу і за ним ніхто не дивився?? Як батьки дозволили розсікати свої дитині на небезпечній дорозі?! Та те що машина їхала з дозволеною швидкістю адже інакше були б зовсім інші наслідки», - написав він у Facebook.

Депутат зазначив, що його сім’я подбає про належне лікування травмованого хлопчика. За його словами, дитина має черепно-мозкову травму, але її життю нічого не загрожує.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Борисполі автобус збив на смерть дитину на пішохідному переході.