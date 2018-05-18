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    У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина

    • Розсилка

    Під час аварії зіштовхнулися два легковики

    Цієї ночі в результаті аварії на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі загинула дівчина.

    Про це повідомили очевидці на «Одеському форумі».

    За інформацією патрульної поліції Одеської області, аварія сталася близько опівночі. В результаті зіткнення автомобілів «Audi» та «Toyota» загинула пасажирка останнього. Обидва водії та пасажир «Audi» травмувалися, їх доставили в лікарню для надання допомоги.

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    У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина
    У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина
    У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина
    У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина

    Обставини ДТП з'ясовуються.

    Джерело: Пушкинская.net

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