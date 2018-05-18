У нічній ДТП в Одесі загинула дівчина
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Під час аварії зіштовхнулися два легковики
Цієї ночі в результаті аварії на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі загинула дівчина.
Про це повідомили очевидці на «Одеському форумі».
За інформацією патрульної поліції Одеської області, аварія сталася близько опівночі. В результаті зіткнення автомобілів «Audi» та «Toyota» загинула пасажирка останнього. Обидва водії та пасажир «Audi» травмувалися, їх доставили в лікарню для надання допомоги.
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Обставини ДТП з'ясовуються.
Джерело: Пушкинская.net