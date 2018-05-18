У Вінницькому районі в ДТП загинуло немовля

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Ще троє людей скалічено

Смертельна ДТП сталася 16 травня близько 21.00 в с.Писарівці Вінницького району. Про це повідомляє поліція області.

28-річний водій автомобіля «Opel Astra» з Тульчина виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Renault Master». За кермом останнього був 54-річний вінничанин.

Від отриманих ушкоджень в кареті швидкої допомоги померла маленька пасажирка «Opel» – 9-місячна дівчинка. Дитина їхала разом із батьками, - татко керував машиною. Батьки немовляти та ще одна 18-річна пасажирка цього авто з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

Триває розслідування надзвичайної події.

Джерело: i-vin.info