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    У Вінницькому районі в ДТП загинуло немовля

    • Розсилка

    Ще троє людей скалічено

    Смертельна ДТП сталася 16 травня близько 21.00 в с.Писарівці Вінницького району. Про це повідомляє поліція області.

    28-річний водій автомобіля «Opel Astra» з Тульчина виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Renault Master». За кермом останнього був 54-річний вінничанин.

    Від отриманих ушкоджень в кареті швидкої допомоги померла маленька пасажирка «Opel» – 9-місячна дівчинка. Дитина їхала разом із батьками, - татко керував машиною. Батьки немовляти та ще одна 18-річна пасажирка цього авто з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

    Триває розслідування надзвичайної події.

    Джерело: i-vin.info

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