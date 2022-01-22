  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків одягли ряси та збирали пожертви на монастир (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нетверезі чоловіки видавали себе за послушників монастиря - У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків одягли ряси та збирали пожертви на монастир (відео)
    Нетверезі чоловіки видавали себе за послушників монастиря
    фото: скріншот із відео

    Чоловіки назвалися послушниками монастиря та просили грошей

    У Чернівцях на одній із центральних площ міста – Соборній – помітили двох нетверезих чоловіків у рясах. Вони назвалися послушниками монастиря та просили пожертви на храм. Про це повідомили чернівчани у телеграм-каналі «ХЧ».

    Двоє чоловіків у автівці зупинили «послушників». У руках одного було відро, і іншого – біблія. Вони розповіли, що з села Стара Жадова та почали просити грошей на монастир. Водночас визнали – вживали алкоголь. А на запитання, як звати настоятеля монастиря, відповіли: «Іван Костянтинович».

    Раніше повідомлялося, що відома радянська і російська актриса театру і кіно, а також народна артистка РРФСР Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг.

    Теги: кіно алкоголь актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків одягли ряси та збирали пожертви на монастир (відео)