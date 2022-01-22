У Чернівцях двоє нетверезих чоловіків одягли ряси та збирали пожертви на монастир (відео)

Чоловіки назвалися послушниками монастиря та просили грошей

У Чернівцях на одній із центральних площ міста – Соборній – помітили двох нетверезих чоловіків у рясах. Вони назвалися послушниками монастиря та просили пожертви на храм. Про це повідомили чернівчани у телеграм-каналі «ХЧ».

Двоє чоловіків у автівці зупинили «послушників». У руках одного було відро, і іншого – біблія. Вони розповіли, що з села Стара Жадова та почали просити грошей на монастир. Водночас визнали – вживали алкоголь. А на запитання, як звати настоятеля монастиря, відповіли: «Іван Костянтинович».

Раніше повідомлялося, що відома радянська і російська актриса театру і кіно, а також народна артистка РРФСР Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг.