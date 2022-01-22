Марченко показала, хто з відомих людей знявся у другому сезоні «Паломниці» (відео)

Телеведуча під час зйомок побувала на грецькому острові Корфу та в столиці Сербії Белграді

Телеведуча Оксана Марченко – кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука, оприлюднила анонс другого сезону свого пропагандистського фільму «Паломниця». Із опублікованого на YouTube ролика можна зрозуміти, що вона побувала на грецькому острові Корфу та в столиці Сербії Белграді.

Крім того, Марченко показала, хто з відомих людей з’явиться у другому сезоні її кіно. Це артист Георгій Делієв – художній керівник театру «Маски-шоу», співачка Азіза, актириса Нонна Гришаєва та один із учасників гумористичного дуету «Кролики» Володимир Данилець.

Як відомо, виступ гумористичного дуету Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, більш відомих, як «Кролики», 2020 року скасували в Броварах, Фастові, Переяславі Київської області та ще в кількох містах України. Гурт незаконно відвідував анексований Крим та неодноразово брав участь в ефірах пропагандистських каналів Росії.

Нагадаємо, з першим сезоном авторського проєкту Марченко пов’язано чимало скандалів. Зокрема, в одній із серій телеведуча показала інтерв’ю з боксером Олександром Усіком. Але сам чемпіон світу після виходу епізоду сказав, що Оксана Марченко додала його до однієї зі сцен свого скандального фільму «Паломниця» без його відома.

В іншій серії Оксана Марченко показала кадри свого вінчання із чоловіком – одіозним політиком Віктором Медведчуком.

Раніше преса повідомляла, що Оксану Марченку звинуватили у співпраці з Росією та внесли до бази «Миротворця». Віктору Медведчуку висунуто звинувачення у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Раніше Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

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