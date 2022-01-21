В Україні змінилися правила продажу алкоголю

Що треба знати, щоб не отримати штраф від податкової

З 2022 року набув чинності «ресурсний» закон, спрямований на поповнення доходів бюджету (№5600). Одна із норм закону стосується продажу підакцизних товарів, зокрема алкоголю. Встановлено, що з 1 січня 2022 року при роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно вказувати у фіскальному чеку серію та номер акцизної марки.

У законі прописано, що при торгівлі підакцизними товарами в чеку необхідно зазначати товарну підкатегорію згідно української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, найменування товару, ціну, облік кількості, а в разі роздрібної торгівлі алкоголем – ще й цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку (серію і номер).

Telegram-канал «Реве та стогне ресторатор» радить підприємцям-рестораторам вказувати код акцизу завжди: під час продажу алкоголю пляшками, на розлив та при реалізації алкогольних коктейлів.

«… З початку року багатьох рестораторів штрафують за відсутність акцизного коду у чеках… Ресторатори пояснюють, що пляшку було відкорковано в минулому чеку, але податківці штрафують і посилаються на новий закон», – кажуть представники галузі.

Раніше сканувати акцизний код у кожному чеку треба було тільки під час продажу пляшки повністю.

Для коктейлів та продажу на розлив діяло інше правило — сканувати акциз треба було лише за першого відкорковування пляшки.

Алкогольні напої з марками старого зразка, як і раніше, можна продавати без вказівки акцизного коду. Але пляшок зі старими марками, швидше за все, вже немає – виробники переорієнтувалися на марки нового зразка ще з початку 2021 року.

Нагадаємо, Держстат підрахував, як за рік змінилися ціни на алкоголь і цигарки.

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