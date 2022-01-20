Чиновники заборонили росіянам сміятися на весіллях
У РФ заборонено ходити залою та виходити з неї під час церемонії
фото: Фокус
Ростовські чиновники заявляють: РАЦС – не місце для жартів
Управління запису актів громадянського стану Ростовської області РФ офіційно заборонило сміятися під час весільних церемоній. Така ухвала опублікована на обласному порталі правової інформації.
У документі сказано, що на церемонії укладання шлюбу в РАЦСах області не допускаються гучні розмови, вигуки, сміх, «порушення композицій інтер'єрів» і використання меблів «не за призначенням».
Читайте також: