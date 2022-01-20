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    Чиновники заборонили росіянам сміятися на весіллях

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    У РФ&nbsp;заборонено ходити залою та виходити з неї під час церемонії - Чиновники заборонили росіянам сміятися на весіллях
    У РФ заборонено ходити залою та виходити з неї під час церемонії
    фото: Фокус

    Ростовські чиновники заявляють: РАЦС – не місце для жартів

    Управління запису актів громадянського стану Ростовської області РФ офіційно заборонило сміятися під час весільних церемоній. Така ухвала опублікована на обласному порталі правової інформації.

    У документі сказано, що на церемонії укладання шлюбу в РАЦСах області не допускаються гучні розмови, вигуки, сміх, «порушення композицій інтер'єрів» і використання меблів «не за призначенням».

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    Теги: Росія свята алкоголь весілля
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    Чиновники заборонили росіянам сміятися на весіллях