Чиновники заборонили росіянам сміятися на весіллях

Управління запису актів громадянського стану Ростовської області РФ офіційно заборонило сміятися під час весільних церемоній. Така ухвала опублікована на обласному порталі правової інформації.

У документі сказано, що на церемонії укладання шлюбу в РАЦСах області не допускаються гучні розмови, вигуки, сміх, «порушення композицій інтер'єрів» і використання меблів «не за призначенням».

Також заборонено ходити залою та виходити з неї під час церемонії, перебувати у верхньому одязі, брудному взутті, з рюкзаками, сумками чи пакетами, пити алкоголь.

Пізніше начальниця управління РАЦСу Ростовської області Ольга Ісаєнко пояснила, що такі заборони існували й раніше, але в 2022 році їх вирішили офіційно прописати. За її словами, у документі йдеться лише про те, що не можна заважати проведенню урочистої церемонії.

«Посміхатися припустимо, але нічого смішного в церемонії немає – це урочистий, трепетний момент. Я не знаю жодної урочистої церемонії, на якій можна було б сміятися. Потрібно пам'ятати, що укладання шлюбу – це не фарс, а РАЦС – не для жартів… Це місце, де створюється нова сім'я. І зазвичай люди переймаються цією подією, можуть навіть заплакати», – сказала чиновниця.

Водночас, за словами Ісаєнко, карати за сміх, гучні розмови та вигуки не будуть.