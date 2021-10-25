Хто влаштовує лісові пожежі в Туреччині? Поліція затримала групу росіян

Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли починаючи з серпня

Сімох росіян затримали на виході з лісу, де сталася пожежа

Турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі. Натомість росіяни божаться росЗМІ, що не причетні до пожежі.

За словами туристів, вони натрапили на природну пожежу та вирішили її загасити. Коли зрозуміли, що самі не впораються, росіяни викликали на Лікійську стежку службу порятунку, а на виході з лісу їх заарештували місцеві поліцейські.

Затримані скаржилися, що у відділенні поліції їм надали адвоката, який не розмовляє англійською. Туристи також обурилися, що російське консульство на звернення ніяк не реагує та попросили інтернет-користувачів розповсюдити інформацію про їхній арешт.

Нагадаємо, у середині жовтня на півдні Туреччини знову спалахнув ліс.

Як відомо, Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли в серпні. У ході пожеж знищено, приблизно, 160 тисяч гектарів лісу.

Пожежі пошкодили 30 тис. га лісів у Манавгат, 12,6 тис. га – у Бодрумі, 8 тисяч – у Мармарисі та 6,5 тисячі га навколо Гюзельбага, в Анталії. Наймасштабніші пожежі вирували в період 2–9 серпня.

Дослідження показали, що температура поверхні піднімалася до 90–100 градусів.

Наприкінці вересня Туреччина знову потерпала від лісових пожеж.