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    У світі

    Американський есмінець Porter прямує в Чорне море

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    У навчаннях планується задіяти 2 тисячі осіб з дев&rsquo;яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків - Американський есмінець Porter прямує в Чорне море
    У навчаннях планується задіяти 2 тисячі осіб з дев’яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків

    Ракетний есмінець Porter проводить військово-морські операції в районі 6-го флоту США на підтримку інтересів національної безпеки США в Європі

    Американський есмінець USS Porter класу «Арлі Берк» прямує в Чорне море для участі у міжнародних навчаннях Sea Breeze – 2020.

    Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США, пославшись на командувача флотом віцеадмірала Джейна Блека.

    «Повернення корабля Porter у Чорне море підтверджує прихильність 6-го флоту США і ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО. Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальною демонстрацією рішучості США відносно колективного захисту Європи», – сказав віцеадмірал Блек.

    Зазначається, що у навчаннях планується залучити 2 тисячі осіб з дев’яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

    За словами віцеадмірала, есмінець Porter, а також додаткові літаки ВМС США P-8 від Патрульної ескадрильї ВП (47) братимуть участь в українсько-американських спільних навчаннях Sea Breeze – 2020. ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, включно з Конвенцією Монтре.

    Учасники Sea Breeze прагнуть створити комбінований потенціал та потенціал для забезпечення морської регіональної безпеки й сприяння співпраці між країнами-партнерами.

    Зазначається, що у навчаннях планується задіяти 2 тисячі осіб з дев’яти країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

    Держави, які планують брати участь у Sea Breeze – 2020, включають Болгарію, Грузію, Норвегію, Румунію, Іспанію, Туреччину, Україну та США.

    Ракетний есмінець Porter, що дислокується в іспанському морському порту Рота, проводить військово-морські операції в районі 6-го флоту США на підтримку інтересів національної безпеки США в Європі.

    Як повідомлялося, дві військово-морські групи НАТО увійшли минулого тижня в Чорне море для участі у багатонаціональних навчаннях.

    Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

    Нагадаємо, Росія розпочала масштабні військові навчання в анексованому Криму.

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