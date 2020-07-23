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    Морська піхота провела навчання з бойовою стрільбою

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    <span>Українські морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання</span> - Морська піхота провела навчання з бойовою стрільбою
    Українські морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання

    Головною темою навчань стало відпрацювання розвідувальних дій у складі малих підрозділів та груп

    На полігоні морської піхоти пройшли тактико-спеціальні навчання морської піхоти з бойовою стрільбою з одним з підрозділів морської піхоти.

    Морпіхи відпрацювали спостереження, ідентифікацію цілей та бойову стрільбу, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook .

    «Морські піхотинці провели тактико-спеціальні навчання протягом декількох днів на полігоні морської піхоти... Головною темою навчань стало відпрацювання розвідувальних дій у складі малих підрозділів та груп», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що морські піхотинці відточували, зокрема, навички з орієнтування на місцевості, спостереження, ідентифікації об'єктів умовного противника та передачі інформації з використанням сучасних вітчизняних та іноземних засобів розвідки.

    Навчання проводились під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли відповідну програму підготовки за стандартами НАТО.

    Нагадаємо, у травні морпіхи на Азові тренувалися відбивати атаки десанту.

    Також нагадаємо, що днями у Чорному морі стартували українсько-американські навчання.

    навчання
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