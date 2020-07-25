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    Новини

    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)

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    Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі - П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі
    Фото Сергія Смоленцева

    Кораблі простоять в Одесі до 28 липня

    У суботу, 25 липня, вранці п’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли в одеський порт

    Про це повідомляє «Думская».

    Першими, близько сьомої години, ошвартувалися у військово-морській базі «Південь», що в Практичній гавані, корвети – румунський «контр-адмірал Себастіан» (борт 264) і болгарський «Бадьорий» (борт 14).

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    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу (фото)
    Фото Сергія Смоленцева

    До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили «Sea Breeze». На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати – іспанський (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія».

    Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі. Нагадаємо, екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію по доставці травмованого американського моряка з есмінця «Портер» DDG78 на Шкільний аеродром міста.

    Кораблі простоять в Одесі до 28 липня.

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