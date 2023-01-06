У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта
На Нікопольщині існує загроза артобстрілу
У шести областях України вночі, 6 січня, пролунали сирени.
Зокрема повітряну тривогу оголошено у Полтавській, Харківські, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у тимчасово окупованому Криму.
Також на Нікопольщині існує загроза артобстрілу.
Нагадаємо, російські загарбники проводять передислокацію та посилюють свої війська на окремих напрямках, особливо на Запорізькому.
Також 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.
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