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У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

На Нікопольщині існує загроза артобстрілу

У шести областях України вночі, 6 січня, пролунали сирени.

Зокрема повітряну тривогу оголошено у Полтавській, Харківські, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у тимчасово окупованому Криму.

Також на Нікопольщині існує загроза артобстрілу.

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, російські загарбники проводять передислокацію та посилюють свої війська на окремих напрямках, особливо на Запорізькому. 

Також 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.

Теги: Україна тривога

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