Окупанти посилюють свої війська: названо напрямки

Ситуація на фронті залишається стабільно складною

Російські загарбники проводять передислокацію та посилюють свої війська на окремих напрямках, особливо на Запорізькому. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що росіяни здійснюють передислокацію своїх військових частин, продовжують посилення окремих напрямків, особливо Запорізького, оскільки там немає природної перешкоди у вигляді річки Дніпро, як на Херсонському напрямку.

Однак і на Херсонському напрямку, Росія також продовжує зміцнювати свої позиції та посилює активність своїх диверсійно-розвідувальних груп.

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«Ситуація залишається стабільно складною. Ворог час від часу посилює обстріл цивільної інфраструктури та населених пунктів на нашому боці фронту», – підсумував Єрін.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по окупаційній комендатурі у Василівці. Втрати окупантів можуть сягати кількох десятків.

До слова, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.