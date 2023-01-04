Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки

Коли йдеться про масований обстріл, розвідка має на увазі приблизно 80 ракет під час атаки

Представник ГУР розповів про розрахунки кількості масованих обстрілів

Росія продовжує систематично обстрілювати населені пункти України. Наразі в окупантів залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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Скібіцький уточнив, що йдеться про удари саме про високоточними ракетами, тобто Х-101, Х-555 та «Калібрами».

«Є ще окремо «Іскандери», тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і «Калібри» – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше», – пояснив Скібіцький.

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Також представник ГУР навів приклад щодо новорічної атаки РФ: тоді агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Тож, кажучи про два-три удари, розвідка має на увазі саме масовану атаку.

Скібіцький також повідомив, що росіяни мають орієнтовно 160 ракет Х-22. «Це старі ракети. За нашими підрахунками, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць – це які можуть застосовуватися, адже це стара ракета, вона потребує обслуговування, можливо, ремонту, заправки рідкісним паливом тощо. Це ракета зовсім інша і вона зараз складна для використання», – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, ворог застосовує в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300 – окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів. При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

Крім того, розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну.