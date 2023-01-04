Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Представник ГУР розповів про розрахунки кількості масованих обстрілів
Росія продовжує систематично обстрілювати населені пункти України. Наразі в окупантів залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.
Скібіцький уточнив, що йдеться про удари саме про високоточними ракетами, тобто Х-101, Х-555 та «Калібрами».
«Є ще окремо «Іскандери», тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і «Калібри» – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше», – пояснив Скібіцький.
Також представник ГУР навів приклад щодо новорічної атаки РФ: тоді агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Тож, кажучи про два-три удари, розвідка має на увазі саме масовану атаку.
Скібіцький також повідомив, що росіяни мають орієнтовно 160 ракет Х-22. «Це старі ракети. За нашими підрахунками, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць – це які можуть застосовуватися, адже це стара ракета, вона потребує обслуговування, можливо, ремонту, заправки рідкісним паливом тощо. Це ракета зовсім інша і вона зараз складна для використання», – сказав Скібіцький.
Нагадаємо, ворог застосовує в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300 – окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів. При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.
Крім того, розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну.
Коментарі — 0