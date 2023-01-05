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Нікополь цілодобово під обстрілами: є руйнування та жертви (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нікополь цілодобово під обстрілами: є руйнування та жертви (фото)
У результаті обстрілу пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранення у результаті ворожого обстрілу

Нікополь Дніпропетровської області і ввечері, і вночі потерпав від нових російських атак. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.

Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач.

Нікополь цілодобово під обстрілами: є руйнування та жертви (фото) фото 1
Нікополь цілодобово під обстрілами: є руйнування та жертви (фото) фото 2
Нікополь цілодобово під обстрілами: є руйнування та жертви (фото) фото 3

Під час нічних ударів люди не постраждали. Проте, є жертва обстрілу, що окупанти здійснили вдень 4 січня.

«Ранок приніс невтішну новину… У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя», – повідомив Резніченко.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти обстріл Дніпропетровщина

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