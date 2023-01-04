Атака на Запоріжжя. Влада показала наслідки обстрілу

Унаслідок прильоту зруйновані виробничі будівлі

Російські загарбники 3 січня завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Унаслідок прильоту зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували», – зазначив посадовець.

Старух вказав, що пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки. На місці події працюють рятувальні та комунальні служби міста.

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фото: Олександр Старух

Нагадаємо, 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.

Додамо, 3 січня, у Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. Росіян вибухи не на жарт налякали. Тому у пабліках одразу ж почалася паніка.