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Атака на Запоріжжя. Влада показала наслідки обстрілу

Альона Боженко
glavcom.ua
Атака на Запоріжжя. Влада показала наслідки обстрілу
Ракетний обстріл Запоріжжя 3 січня
фото: Олександр Старух

Унаслідок прильоту зруйновані виробничі будівлі

Російські загарбники 3 січня завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Унаслідок прильоту зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували», – зазначив посадовець.

Старух вказав, що пошкоджень зазнали також розташовані поруч житлові будинки. На місці події працюють рятувальні та комунальні служби міста.

3 фото
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фото: Олександр Старух

Нагадаємо, 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.

Додамо, 3 січня, у Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. Росіян вибухи не на жарт налякали. Тому у пабліках одразу ж почалася паніка.

Теги: поранення влада рятувальники пожежа Запоріжжя

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