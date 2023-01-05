Хто обстрілює Україну дронами. Розслідувачі ідентифікували чотирьох офіцерів РФ

Російські окупанти, які обстрілюють дронами Україну, влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях «Соколіна охота-2022» в Ірані

Українські журналісти встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та «Наші гроші.Львів».

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До терористичних обстрілів України іранськими дронами причетні такі чотири офіцери РФ: Сергій Созінов; Андрій Степовий (капітан ВПС РФ); Гліб Півкін; Євгеній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Зазначається, що російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях «Соколіна охота-2022» в Ірані. Там їх і навчили керувати дронами, які ті запускають по містах та вбивають українців. Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ.

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Змагання операторів дронів проводили у серпні 2022 року, а вже у вересні почались терористичні атаки на Україну. Вони відбувались в іранському місті Кашан, неподалік якого розташована секретна авіабаза. Саме там іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами. Також у місті Ісфагані іранські військові провели вишкіл операторів БПЛА Drone Exercise 1401. Один із російських окупантів навіть похвалився фото з цього місця.

Змагання в Ірані завершилися 27 серпня, а через два тижні Росія вперше атакувала Україну іранськими дронами. За даними ЗМІ, участь у цих змаганнях взяло 13 російських військових.

Нагадаємо, раніше журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі - йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.