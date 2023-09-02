У «Дії» з'являться чотири нові послуги: що відомо

У «Дії» можна буде оформити допомогу на дитину одинокій матері або батьку

Люди, які вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей

На порталі «Дія» від 4 вересня запрацюють чотири нові послуги. Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

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За його словами, серед нових послуг будуть такі:

допомога при всиновленні дитини;

допомога з доглядом за хворою дитиною;

допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі «Дія», – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, що до Дня знань в Україні запрацював новий освітній мобільний додаток для дітей, батьків та вчителів – «Мрія».