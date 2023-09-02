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У «Дії» з'являться чотири нові послуги: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
У «Дії» з'являться чотири нові послуги: що відомо
У «Дії» можна буде оформити допомогу на дитину одинокій матері або батьку
фото з відкритих джерел

Люди, які вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей

На порталі «Дія» від 4 вересня запрацюють чотири нові послуги. Про це розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

За його словами, серед нових послуг будуть такі:

  • допомога при всиновленні дитини;
  • допомога з доглядом за хворою дитиною;
  • допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі «Дія», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що до Дня знань в Україні запрацював новий освітній мобільний додаток для дітей, батьків та вчителів – «Мрія».

Теги: радіо послуги

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