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«Дія» запустила очікувану для підприємців послугу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Дія» запустила очікувану для підприємців послугу
Заява в «Дії» опрацюється автоматично
фото ілюстративне

Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки

На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Закривайте ФОП за секунду – нова послуга вже на порталі «Дія». Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки.

«Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія. Продовжуємо запускати найзручніші послуги для підприємців. Дякую нашим партнерам – Програмі EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії», – додав Федоров.

Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Відтепер європейські країни зможуть перевірити накладений підпис і встановити, хто саме підписав документ. 

Раніше повідомлялося, що українці в «Дії» можуть отримати електронне судове рішення.

Теги: бізнес ФОП Міністерство цифрової трансформації України

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