«Дія» вдосконалила одну з найпопулярніших послуг

Щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів

Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку

В український електронний сервіс «Дію» повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Відтепер змінити місце проживання можна у кілька кліків. Про це у Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії» – і статус у реєстрі змінюється автоматично.

Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків.

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Федоров наголосив, що разом з Міноборони працює над відновленням послуги для чоловіків призовного віку.

«Продовжуємо створювати найзручніші сервіси для українців. Далі – більше», – йдеться у повідомленні.

Федоров також додав, що дану послугу розробили спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.