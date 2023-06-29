Тільки для жінок і дітей. «Дія» тестує вдосконалену послугу

Місце проживання можна змінити в кілька кліків

Місце проживання можна змінити онлайн

У «Дії» стартував бета-тест зміни місця проживання, послугою можуть скористатись жінки та діти. Про це повідомляє віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Повертаємо одну з найочікуваніших послуг – долучайтеся до бета-тесту зміни місця проживання в «Дії», – йдеться у повідомленні.

Міністр пише, що послугу вдосконалили. Тому вже скоро буде можна в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації.

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«Ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор», – пише Федоров.

За його словами, послугою зможуть скористатися жінки та діти. Він закликав людей ставати першими користувачами довгоочікуваного сервісу.

Нагадаємо, нещодавно «Дія» запустила очікувану для підприємців послугу.

Також повідомлялося, що у «Дії» зʼявиться послуга для вкладників збанкрутілих банків.