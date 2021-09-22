У небі вертольоти, ліс оточили нацгвардійці: як шукають нападників на Шефіра (відео)

Правоохоронці припускають, що нападники прийшли із лісу і після нападу туди ж і тікали

Правоохоронці кожну ділянку проходять магнітами і металошукачами

Місце розстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра очепили, а комунальники розчистили місцевість від зарослів. Правоохоронці проводять слідчі дії, повідомляє ТСН.

Неподалік від села Лісники, де сталася подія, правоохоронці кожну ділянку проходять магнітами і металошукачами. Для полегшення їхньої роботи викликали комунальників, які розчистили місцевість від зарослів.

Припускають, що нападники прийшли із лісу і після нападу туди ж і тікали. Тож у повітря підняли вертольоти, щоб знайти якісь деталі. Також залучені до сотні нацгвардійців, які прочісують ліс. Слідчі ж знімають відбитки слідів взуття. Розшуки тривають.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За останіми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.